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Haberler Aydın Can’dan 3 gündür haber alınamıyor

Can’dan 3 gündür haber alınamıyor

Can’dan 3 gündür haber alınamıyor
Giriş Tarihi: 28.3.2020

Aydın'ın Didim ilçesinde 3 günden bu yana kayıp olan 20 yaşındaki Mehmet Can Başaran için ailesi yardım çağrısında bulundu. Didim'de ikamet eden Mehmet Can Başaran isimli genç 25 Mart günü evden ayrıldıktan sonra ailesi bir daha kendisinden haber alamadı. Başaran'ın eve dönmemesi üzerine ailesi güvenlik güçlerine durumu bildirdi. Çocuklarının bulunması için yardım çağrısı yapan aile, "Oğlumuzun üzerinde mavi kot ve gri ceket var. 25 Mart 2020 Çarşamba Saat 17.00'den itibaren kayıp. Görenlerin güvenlik güçlerine (155-156) haber vermelerini rica ediyoruz" dedi.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN

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