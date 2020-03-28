İşçi servisleri de kısıtlandı

Korona virüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelge ile kapsam dışı bırakılan işçi servislerine kısıtlama uygulaması Yeni Asır'ın haberinin ardından tekrar devreye sokuldu. İzmir Ticaret Odası 44. Meslek Grubu Komite Başkan Yardımcısı servis şirketi sahibi Özer Bür, servislerin korona virüs tedbirleri kapsamında yarı yarıya indirilmesinden dolayı İçişleri Bakanlığı ve haber desteği veren Yeni Asır'a teşekkürlerini iletti. Bür, "Bu bir yanlış anlamaydı ve düzeltildi. Bu önemli bir uygulamaydı, hergün fabrikalara binlerce işçi servisi yapılıyor. Sonra bu işçiler evlerine gidiyor. Sektörümüz ve tüm işçiler adına teşekkür ederiz" dedi.

FATİH ŞENDİL