Karanlığa bir mum yakın

Aydın’da korona virüs salgını nedeniyle 2 haftadır oğlundan ayrı kalan Aydınlı doktor Funda Sağlam sosyal medyadan yaptığı ‘Evde kal’ paylaşımıyla duygulandırdı.

Türkiye'de korona virüsle mücadele kapsamında sağlık personeli yoğun mesai ile çalışmalarını sürdürüyor. Aydın Devlet Hastanesi Nefroloji Bölümü'nde görev yapan Doç. Dr. Funda Sağlam da hastaları iyileştirmek için durmaksızın çalışanlardan. Korona virüse karşı kendi de tüm önlemlerini alan Sağlam, okulların tatil olmasının ardından yoğun mesaisinden dolayı 8 yaşındaki oğlu Melih Ekim'i, İzmir'deki halasının yanına gönderdi.

'ONU GETİREMİYORUM'

2 haftadır evlat hasreti çeken Sağlam sosyal medyadan duygusal bir mesaj paylaştı. Oğluna hasretini dile getirirken 'Evde kal' çağrısı da yapan Sağlam'ın "Oğlum halasında İzmir'de. Beni çok özlediğini ve dönmek istediğini söylüyor ama ben alıp onu getiremiyorum. Lütfen evlerinizde kalın" diyerek yaptığı çağrı sosyal medyada büyük ilgi gördü.



'ÖNEMLİ BİR SINAVDAN GEÇİYORUZ'

Sağlam, sağlık çalışanlarının bu dönemde en risk altında olan kişiler olduğunun altını çizerek, "Hepimiz için zor olan bugünlerde biz sağlık çalışanları en büyük risk altında olan kişileriz. Bizler ailemizle görüşmüyoruz, çocuklarımızla ilgilenemiyoruz. Kokularını içimize çekip, sarılamıyoruz. Lütfen sizler de evlerinizden çıkmayın. Virüsün yayılmasındaki en önemli etken, şikayeti olmadan geçirip bulaşıcı olan gençler. Çok sıkılıyorsunuz biliyorum ama yakınlarınızı kaybetmek istemiyorsanız lütfen gerekmedikçe evden çıkmayın. Hijyen kurallarına uyun! Hepimizin birbirimize karşı sorumluluğu var. Önemli bir sınavdan geçiyoruz. Sizler de birer mum yakmış olun karanlığa" diye konuştu.

İhsan KARATAŞ