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Haberler Aydın Makine tasıyan traktöre TIR çarptı

Makine tasıyan traktöre TIR çarptı

Makine tasıyan traktöre TIR çarptı
Giriş Tarihi: 28.3.2020

Aydın'ın Söke ilçesinde, Muammer Doğan (37) idaresinde TIR, Ali Gürcan'ın (30) kullandığı 09 SS 911 plakalı ot biçme makinesi taşıyan traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen traktörün şoförü Gürcan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gürcan, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürcan'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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