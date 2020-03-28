Aydın'da semt pazarlarında meyve ve sebze satışı yapan Zeybek ailesi, tek tip kıyafet üzerine taktıkları papyon ve ellerine giydikleri eldivenle satışlarını gerçekleştiriyor. Papyon ve eldiven takarak hizmet veren Zeybek ailesi, hijyene verdikleri önemle hem meslektaşlarına hem de vatandaşlara örnek oluyor.
MEHMET KAVAS
Papyonlu ve eldivenli pazarcılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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