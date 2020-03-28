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Haberler Aydın Papyonlu ve eldivenli pazarcılar

Papyonlu ve eldivenli pazarcılar

Papyonlu ve eldivenli pazarcılar
Giriş Tarihi: 28.3.2020

Aydın'da semt pazarlarında meyve ve sebze satışı yapan Zeybek ailesi, tek tip kıyafet üzerine taktıkları papyon ve ellerine giydikleri eldivenle satışlarını gerçekleştiriyor. Papyon ve eldiven takarak hizmet veren Zeybek ailesi, hijyene verdikleri önemle hem meslektaşlarına hem de vatandaşlara örnek oluyor.

MEHMET KAVAS

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