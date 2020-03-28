Son durak aydınlatma direği

Aydın'ın Söke ilçesinde aydınlatma direğine çarparak devrilen kamyonette 2 kişi yaralandı. Söke'den Kuşadası yönüne giden E.K. yönetimindeki 35 YMS 65 plakalı kamyonet, Madenciler Köprüsü Kavşağı'nda aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi. Kazada kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
MEHMET KAVAS
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