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Haberler Aydın Son durak aydınlatma direği

Son durak aydınlatma direği

Son durak aydınlatma direği
Giriş Tarihi: 28.3.2020

Aydın'ın Söke ilçesinde aydınlatma direğine çarparak devrilen kamyonette 2 kişi yaralandı. Söke'den Kuşadası yönüne giden E.K. yönetimindeki 35 YMS 65 plakalı kamyonet, Madenciler Köprüsü Kavşağı'nda aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi. Kazada kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

MEHMET KAVAS

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