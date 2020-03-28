Tahralı dehşet

Aydın'da çocuk gürültüsü kavgasında Ziya Bilgi ile oğlu Çetin Bilgi'nin tahralı saldırısına uğrayan Okan Vardar (39) ağır yaralandı. Olay, Efeler ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. Temizlik şirketinde çalışan evli ve üç çocuk babası Okan Vardar ile komşusu Ziya Bilgi arasında çocuk gürültüsü nedeniyle tartışma çıktı.

18 DİKİŞ ATILDI

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı. Kavgayla ilgili Okan Vardar, komşusu Ziya Bilgi'den şikayetçi oldu. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Ziya Bilgi komşusundan şikayetini geri almasını istedi fakat Vardar buna olumsuz yanıt verdi. Sabah motosikletiyle işe gitmek için evden çıkan Vardar'ın önünü otomobiliyle kesen Ziya Bilgi ve oğlu Çetin Bilgi ellerindeki demir ve tahra ile genç adama saldırdı. Aldığı darbelerle kolundan ve vücudundan yaralanan Vardar kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Vardar, hastaneye kaldırıldı. Aşırı kan kaybeden ve ameliyata alınarak koluna ve vücuduna 18 dikiş atılan Vardar'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Ziya Bilgi ile oğlu Çetin Bilgi'yi yakalayıp gözaltına aldı.

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