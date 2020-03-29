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Aydın'da korkunç olay! Palet içerisinde ceset parçası bulundu

Aydın'da korkunç olay! Palet içerisinde ceset parçası bulundu

29.03.2020, 16:30

Aydın'ın ilçesinde palet içerisinde bir cesede ait olduğu düşünülen ayak parçası bulundu. Parça kimlik tespiti için Kurumu'na gönderildi.

Olay, sabah saatlerinde Kuşadası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir cesede ait olduğu düşünülen kemik parçasının sahile vurduğu ihbarını alan ekipler, harekete geçti. Polisler bölgeye vardığında gördüğü manzarayla şok oldu. Paletin içerisinde bir cesede ait olduğu düşünülen ayak parçasının kemikleri bulundu. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından parça kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İHA

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