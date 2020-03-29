  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Başkan yardımcısının oğlu kaza kurbanı

Başkan yardımcısının oğlu kurbanı

Başkan yardımcısının oğlu kaza kurbanı
Giriş Tarihi: 29.3.2020
Aydın'ın Germencik ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Bircan'ın oğlu Yusuf Bircan (24), kazada yaşamını yitirdi. Kaza, önceki gün saat 21.30 sıralarında, Aydınİzmir Karayolu kırsal Mursallı Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Germencik yönüne giden Yusuf Bircan, yönetimindeki 09 TJ 311 plakalı kamyonet ile aynı yönde giden Selim Doğan'ın (35) kullandığı 09 TG 270 plakalı otomobile çarptı. Kazada 2 aracın sürücüsü ile otomobilde bulunan Hayriye Doğan (39) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Germencik Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Bircan'ın oğlu olan ve Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Bircan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

■ KAZIM YÖRÜKCE
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan yardımcısının oğlu kaza kurbanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA