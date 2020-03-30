Aydın’da Zeki Kızkapan, evli bir kadınla yaşadığı aşk nedeniyle kendisiyle tartışan eşi Neşe Orhan’ın boğazını kesip, annesini korumaya çalışan oğlu Furkan Kızkapan’ı da kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Aydın'da 'yasak aşk' nedeniyle aile içinde çıkan tartışmada Zeki Kızkapan (51) karısını ve oğlunu katletti. Olayın ardından kaçan cani koca Kızkapan, otomobiliyle gezerken yakalandı. Olay, Kuyucak ilçesinin Çamdibi Mahallesi'nde meydana geldi. Beş yıl önce biri kız iki çocuğunun annesi olan 30 yıllık eşi Neşe Orhan'dan ayrılan ancak imam nikahıyla yaşamaya devam eden Zeki Kızkapan (51) iddiaya göre, son günlerde Kuyucak'ta bir başka kadınla aşk yaşamaya başladı. Yasak ilişki yaşadığı kadına ev tutan Zeki Kızkapan eşi ve çocuklarını ihmal etmeye başladı.

TATIŞMAYA BAŞLADILAR

Eşinin bu durumunu öğrenen Neşe Orhan'ın (45) eve gelen kocası Zeki Kızkapan'a "Eve dilediğin zaman geliyorsun ne yiyip içiyoruz haberin var mı? Sen nasıl bir adamsın" demesi üzerine tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte gözü dönmüş koca mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla karısının boğazını kesti. Talihsiz kadın kanlar içinde çığlık atarak yardım istedi. Annesinin yardım çığlıklarını duyup odaya giren Kuyucak Lisesi son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Furkan Kızkapan babasına engel olmak istedi. Talihsiz genç babasının bıçak darbelerinden kendini koruyamadı ve kalbine aldığı bıçakla olay yerinde hayatını kaybetti. Cani koca olayın ardından kayıplara karıştı.

TAKİP BAŞLATILDI

Cinayetin ardından Jandarma ekipleri Zeki Kızkapan'ı bulmak için geniş çaplı arama başlattı. Bu arada çevre ilçelerdeki güvenlik güçlerine de kaçtığı 09 F 8340 plakalı aracın plakası ve şahsın eşkali verildi. Nazilli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri aldıkları bu bilgilerden sonra cani babayı teknik takibe aldı.

Zeki Kızkapan, karısına ve oğluna acımadı

GEZERKEN YAKALANDI

Yapılan teknik takipte Zeki Kızkapan'ın aracı ile Nazilli'ye giriş yaptığı tespit edildi. Aracın Yeni Mahalle Ordu Caddesi üzerinde seyir halinde olduğunu tespit eden Asayiş Büro Amirliği ekipleri saat 01.30 sıralarında yapılan operasyonla cani baba Zeki Kızkapan'ı kıskıvrak yakaladı.

Ekipler olay yerine vardıklarında anne-oğulun cansız bedeniyle karşılaştı

Kazım YÖRÜKCE