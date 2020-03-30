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Haberler Aydın Polis memuru yüksek ateşle gittiği hastanede öldü

Polis memuru yüksek ateşle gittiği hastanede öldü

Polis memuru yüksek ateşle gittiği hastanede öldü

30.03.2020, 11:18 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020,11:54

'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran polis memuru (49), hayatını kaybetti. Özkan'a yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığı öğrenildi.

İzmir Bölge Trafikte görevli polis memuru, evli ve 3 çocuk babası Özkan Öztürk, geçen hafta Aydın'da yaşayan, eşi ve çocuklarının yanına gitti. Geçen perşembe günü evde yüksek ateşi çıkan Öztürk, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne muayene için başvurdu.

Tedaviye alınan Özkan, dün saat 21.30 sıralarında yaşamını yitirdi. Özkan'a yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığı öğrenildi.

DHA

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