Aydın’da korona virüs sakinliği

Aydınlılar, korona virüs salgını nedeniyle yapılan 'Evde kal' çağrılarına uydu. Kentin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerinde sahil kesimleri boş kaldı. Kent merkezi Efeler'de Aytepe ve Pınarbaşı Mesire Alanları'nda piknik yapmak isteyenlere de polis engel oldu. Efeler'in en kalabalık yerlerinden Sevgi Yolu, Atatürk Kent Meydanı ve Adnan Menderes Bulvarı'nda ise az sayıda insan olduğu görüldü.

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