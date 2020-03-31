  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Aydın’da korona virüs sakinliği

’da korona virüs sakinliği

Aydın’da korona virüs sakinliği
Giriş Tarihi: 31.3.2020

Aydınlılar, korona virüs salgını nedeniyle yapılan 'Evde kal' çağrılarına uydu. Kentin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerinde sahil kesimleri boş kaldı. Kent merkezi Efeler'de Aytepe ve Pınarbaşı Mesire Alanları'nda piknik yapmak isteyenlere de polis engel oldu. Efeler'in en kalabalık yerlerinden Sevgi Yolu, Atatürk Kent Meydanı ve Adnan Menderes Bulvarı'nda ise az sayıda insan olduğu görüldü.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın’da korona virüs sakinliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA