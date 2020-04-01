Minik Hayrunisa acil ilaç bekliyor

Aydın'da bir yıl önce kanser teşhisi konan 4 yaşındaki Hayrunisa Uzdu, hayata tutunabilmek için 40 bin avroluk ilacın alınmasını bekliyor.

Alınan bilgiye göre, Nöroblastom teşhisi koyuldukatan sonra 2 yıl zorlu bir tedavi süreci yaşayan küçük kızın 2 ay önce hastalığı nüksetti. Kanser hücrelerinin beynine ve omuriliğine sıçraması nedeniyle yeniden tedavisine başlanan Hayrunisa için doktorları bu süreçte 'Dinutuximab Beta' etken maddeli 'Qarziba' ilacını kullanması gerektiğini söyledi.





ACİLEN ALINMASI LAZIM

Aile, yurtdışından ithal edilen ve 40 bin avro ücreti olan ilacı SGK karşılamadığı için çaresiz kaldı. KIZI için yardım beklediklerini dile getiren anne Nur Uzdu, "Kızım kansere karşı direniyor. 1 yıl tedavi aldık, tam iyileşti derken hastalığı nüksetti. Şu an beyninde ve omuriliğinde aynı tanı ile tekrar tedaviye başladık. Kızımın bu süreçte ilaç alması gerekiyor. 40 bin Avro ücreti karışlayacak durumumuz yok" dedi.

Hayrunisa'nın iyileşmesi için 40 bin avroluk ilacın alınması gerekiyor.

Kazım YÖRÜKCE