Para uğruna iki cana kıyılır mı?

Kızkapan’ın hacizden kurtulmak için karısından formalite icabı boşanıp malları onun üzerine devrettiği öğrenildi. Neşe Orhan kocasının yasak aşkını öğrendi ve malları geri vermeyince ve oğluyla birlikte katledildi.

Aydın'da eşi Neşe Orhan ve oğlu Furkan Kızkapan'ı vahşice katleden Zeki Kızkapan'ın işlediği cinayetin detayları ortaya çıktı. Hacizden kurtulabilmek amacıyla formaliteden boşandığı eşine tüm mallarını devreden ve yasak aşkını öğrendiği için kendisine malları geri vermeyen eşini ve annesini korumaya çalışan oğlunu vahşice öldüren Zeki Kızkapan, "Bana kalmayan mallar size de kalmasın" diyerek cinayeti işlemiş.

OĞLUNUN KALBİNE SAPLADI

Kuyucak ilçesi Çamdibi Mahallesi'nde 27 Mart'ta meydana gelen olayda Zeki Kızkapan (49), tartıştığı eşi Neşe Orhan'a (45) bıçakla saldırdı. Bu sırada annesini korumaya çalışan Furkan Kızkapan (18) babasının kalbine sapladığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Öfkesi dinmeyen cani, daha sonra eşi Neşe Orhan'ı da boğazını keserek gözünü kırpmadan katletti. Tüyler ürperten olayın ardından otomobiline binerek kaçan Kızkapan, Nazilli ilçesinde otomobiliyle gezerken polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

YAN YANA GÖMÜLDÜLER

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen cinayet zanlısı Kızkapan, ifadesinde tüyler ürperten cinayeti anlattı. Cinayeti kendisine ait olan mallar yüzünden işlediğini itiraf eden Kızkapan, "Benim olan malları bana geri vermedi. Cinayeti bu yüzden işledim" dedi. Nazilli Adliyesi'ne sevk edilen Kızkapan, çıkarıldığı nöbetçi savcılıkça tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayete kurban giden Neşe Orhan ile oğlu Furkan Kızkapan, Çamdibi mahallesi mezarlığında yan yana defnedildi.



CİNAYET ANINA MUHTAR DA ŞAHİT OLMUŞ

Çamdibi Mahalle Muhtarı Mustafa Çulha, cinayetin detaylarını Yeni Asır'a anlattı. Aileyle devamlı görüştüğünü, olayın da bir kısmına şahit olduğunu dile getiren muhtar Çulha, "Zeki Kızkapan'ın işleri bozulunca evine icralar gelmeye başladı. Mallarına haciz konmaması için eşinden formaliteden boşandı. Evini, 40 dönüme bahçesini ve tüm malları eşinin üzerine geçirdi. Karı koca birlikte yaşamaya devam ediyorlardı. Son dönemlerde eşi Neşe Orhan, kocasının evine gelmediğini ve kendisini aldattığını komşularının yanında dile getirmiş. O gün evden kavga sesleri geliyordu. Ben de evinin yakınlarına gittim. Zeki'nin 'Demek malları geri vermiyorsun, o zaman bana kalmayan mallar size de kalmasın' dediğini duydum. Ne olduğunu anlamadan, Zeki kapıdan çıkıp aracına binip gitti. Mal uğruna ailesine katletti, yazık oldu" dedi.

Kazım YÖRÜKCE