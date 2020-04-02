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Haberler Aydın Tebdili kıyafetle kapanan hastane yeniden açılıyor

Tebdili kıyafetle kapanan hastane yeniden açılıyor

Tebdili kıyafetle kapanan hastane yeniden açılıyor
Giriş Tarihi: 2.4.2020

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in hasta gibi gittiği diş bakım polikliniğinde doktorların göreve gelmediğini tespit ederek kapattığı hastane, yeniden hizmete açılıyor. Aldemir'in girişimleriyle yenilenen poliklinik, Türkiye'de 'Uluslararası Sağlık Turizmi Sertifikası' alan ilk ve tek hastane oldu. Aldemir, geçen yaz yolsuzluk duyumları aldığı Diş Hekimliği Fakültesi'ne bağlı Kuşadası'ndaki Uluslararası Diş Bakım Polikliniği'ne tebdili kıyafetle denetim yaptı. Yabancı uyruklu iki doktorun iki aydır hastaneye uğramadığını öğrenen Rektör, bu doktorları, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı'nı ve poliklinik personelini görevden alarak hastaneyi kapattı.

BAKANLIKTAN 90.5 PUAN
Rektör Aldemir'in çabalarıyla yenilenen hastane, Sağlık Bakanlığı'nın denetimlerinde 90.5 puan aldı ve Uluslararası Sağlık Turizmi Diş Hastanesi Sertifikası sahibi olmayı başardı. Yakın zamanda hastanenin hizmete başlayacağını müjdeleyen Aldemir, "Mutlu ve gururluyuz. Aydın'a hayırlı olsun. Tüm idareci arkadaşlarımıza tebdili kıyafetle denetim yapmalarını öneriyorum" dedi.

MEHMET KAVAS

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