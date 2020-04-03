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Haberler Aydın Alkollü sürücü bariyerleri kırdı! Zor anlar yaşattı

Alkollü sürücü bariyerleri kırdı! Zor anlar yaşattı

Alkollü sürücü bariyerleri kırdı! Zor anlar yaşattı

03.04.2020, 11:02

Son dakika... ’ın Kuşadası ilçesinde bir sürücü yaptı. Alkolmetreyi üflemeyen sürücü hem ehliyetini kaptırdı hemde para cezası yedi.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Türkmen Mahallesi Candan Tarhan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla beraber alkol alan İbrahim Y. evine gitmek isterken beton bariyerlere çarptı.

Otomobilinden inen sürücü kaçmak isterken trafik polisi ekipleri tarafından yakalandı. Ayakta bile zor duran sürücü alkolmetreyi üflemeyi red edince polis ekipleri gözaltına alarak kan tahlili için Kuşadası Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Kan tahlili sonucunda sürücünün 160 promil alkollü olduğu öğrenildi. Daha önce de ehliyetini alkolden kaptıran İbrahim Y. bu defa 2 yıl alkolmetreyi üflemediği için 2 yıl da alkollü otomobil kullandığı için toplamda 4 yıl ehliyetini kaptırarak 5 bin TL para cezasına çarptırıldı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

İHA

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