Define avcılarına göz açtırılmıyor

Aydın'ın Didim ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Polis ekipleri, Fevzi Paşa Mahallesi'nde makilik alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, kaçak kazı yapanları suçüstü yakalarken, olayla ilgili A.İ, İ.K, H.D. ve H.Y. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri yapılan 4 kişiye 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN