  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Define avcılarına göz açtırılmıyor

Define avcılarına göz açtırılmıyor

Define avcılarına göz açtırılmıyor
Giriş Tarihi: 3.4.2020

Aydın'ın Didim ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Polis ekipleri, Fevzi Paşa Mahallesi'nde makilik alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, kaçak kazı yapanları suçüstü yakalarken, olayla ilgili A.İ, İ.K, H.D. ve H.Y. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri yapılan 4 kişiye 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Define avcılarına göz açtırılmıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA