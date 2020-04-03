Koçarlı’ya 5 milyonluk ‘Millet Bahçesi’

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Başkan Erdoğan'ın önem verdiği projelerden 'Millet Bahçesi' kuruluyor. Mimarlar Odası tarafından projelendirilen 5 milyon liraya mal olacak alan için düğmeye basıldı.

"CAZİBE MERKEZİ OLACAK"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Aydın Valiliği'nin destekleriyle ilçede 'Aşk Gemisi' olarak bilinen 11 dönüm alan üzerinde yapılacak Millet Bahçesi'nin içerisinde düğün salonu, kafeterya, ücretsiz internet evi, kitap okuma, oyun, spor ve piknik alanları yer alacak. Koçarlı Belediye Başkanı AK Partili Nedim Kaplan, Millet Bahçesi'nin açıldığında ilçenin cazibe merkezi olacağını belirterek, "Ekiplerimiz, proje alanında yıkım çalışmalarına başladı. Mezbelelik, kötü bir alanı, projemizle güzelleştireceğiz, yeniden hayat vereceğiz. İçerisinde genç, yaşlı, kadın, erkek herkese hitap edecek alanların yer alacağı projemizin startını verdik. Projemizden desteğini esirgemeyen Bakanlığımıza, Aydın Valiliğine ve milletvekillerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.



Başkan Nedim Kaplan (solda) sık sık inşaat alanını ziyaret ediyor.

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