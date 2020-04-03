Son dakika haberine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yalnız yaşayan Nigar U.'nun (75) evinden, 5 kamyon dolusu çöp çıkartıldı. Ekipler evidekileri görünce inanamadı.
Nazilli'de belediye ekipleri, yalnız yaşayan Nigar U.'nun Pınarbaşı Mahallesi Cezaevi Sokağı'ndaki evinden kötü kokular yayıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Polis ekipleri eşliğinde adrese gelen Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evdeki çöplerin boşalttı. Kötü koku nedeniyle zor anlar yaşayan ekipler, evden 5 kamyon dolusu çöp çıkardı. Ev ilaçlanarak, dezenfekte edildi.
Yaşlı kadının evinden öyle şeyler çıktı ki... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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