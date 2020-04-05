Milli Eğitim Müdürü Okumuş’un testi pozitif

AYDIN'DA korona virüs testi pozitif çıkan İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, ailesiyle birlikte hastanenin izole odasında tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan son verilere göre Aydın'da korona virüs vakası 12'den 20'ye yükseldi. İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş da korona virüse yakalandı. Ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran Okumuş'un virüs testi pozitif çıktı. Doktorların müdahalesi sonrasında Okumuş, kontrol altına alındı. Ailesiyle birlikte bir süre karantina altında olacağını belirten Seyfullah Okumuş, "Hastanede kontrol altındayız. Benim ateşim yok, durumum iyiye gidiyor. Bir süre kontrol altında tutulduktan sonra evde istirahat edeceğiz" dedi.



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