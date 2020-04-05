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Haberler Aydın Ölümün fotoğrafı

Ölümün fotoğrafı

Ölümün fotoğrafı
Giriş Tarihi: 5.4.2020

Aydın’ı tepeden gören Aytepe’ye çıkan Demirci, arkadaşlarıyla birlikte alkol aldı. Demirci, manzaranın fotoğrafını çekmek istediği esnada 50 metrelik uçurumdan düşerek can verdi

Aydın'da manzara fotoğrafı çekmek isteyen alkollü genç, uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Olay, Efeler ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Aytepe mevkiinde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte kenti tepeden gören Aytepe'ye giden 27 yaşındaki Emre Demirci, burada alkol aldı. Demirci, cep telefonuyla manzaranın fotoğrafını çekmek için uçurumun yamacına geldi.



DENGESİNİ KAYBETTİ
Fotoğraf çekerken dengesini kaybeden genç, 50 metrelik uçuruma düştü. Demirci'nin yuvarlanarak aşağıya düşmesi üzerine arkadaşları polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri genci bulamayınca itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışmasının ardından gence dere yatağında ulaşıldı.

ÇABALAR YETMEDİ
Yerde hareketsiz şekilde yatan gence sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Nabzı atmayan genci hayata döndürmek için seferber olan sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen Demirci, hayata tutunamadı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Demirci'nin cenazesi otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZIM YÖRÜKCE
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