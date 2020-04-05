Ölümün fotoğrafı

Aydın’ı tepeden gören Aytepe’ye çıkan Emre Demirci, arkadaşlarıyla birlikte alkol aldı. Demirci, manzaranın fotoğrafını çekmek istediği esnada 50 metrelik uçurumdan düşerek can verdi

ydın'da manzara fotoğrafı çekmek isteyen alkollü genç, uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Olay, Efeler ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Aytepe mevkiinde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte kenti tepeden gören Aytepe'ye giden 27 yaşındaki Emre Demirci, burada alkol aldı. Demirci, cep telefonuyla manzaranın fotoğrafını çekmek için uçurumun yamacına geldi.Fotoğraf çekerken dengesini kaybeden genç, 50 metrelik uçuruma düştü. Demirci'nin yuvarlanarak aşağıya düşmesi üzerine arkadaşları polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri genci bulamayınca itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışmasının ardından gence dere yatağında ulaşıldı.Yerde hareketsiz şekilde yatan gence sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Nabzı atmayan genci hayata döndürmek için seferber olan sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen Demirci, hayata tutunamadı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Demirci'nin cenazesi otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.KAZIM YÖRÜKCE