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Haberler Aydın Tamir için girdiği aracın altında vuruldu

Tamir için girdiği aracın altında vuruldu

Tamir için girdiği aracın altında vuruldu
Giriş Tarihi: 5.4.2020

’de oto tamirciliği yapan , kendisine husumet besleyen tarafından öldürüldü

Denizli Buldan'da tamir etmeye çalıştığı otomobilin altındayken güvenlik görevlisi Musa Kaya tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanan Kerim Çoban (30), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SALDIRGAN KAÇTI
Olay, Buldan Sanayi Sitesi'nde yaşandı. Otomobil alım-satımı ile babasına ait iş yerinde oto tamirciliği yapan Kerim Çoban, bir aracı tamir etmek istedi. Ancak aracın altına girdiğinde, iş yerine otomobilini tamir ettirme bahanesiyle gelen güvenlik görevlisi Musa Kaya tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Saldırgan kaçarken, bacaklarına ve karnına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Çoban, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

POLİSE VERDİĞİ İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ
OLAY yerinden kaçtıktan bir süre sonra polise teslim olan Musa Kaya, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katil zanlısı Kaya'nın polise ilk olarak Çoban'ı bir hafta önce tartıştıkları için öldürdüğünü söylediği ardından da ifade değiştirerek, olaydan 10 gün önce üzerine otomobil sürdüğü gerekçesiyle kızdığı Kerim Çoban'ı korkutmak istediğini ancak tüfeğin yanlışlıkla ateş aldığını anlattığı öğrenildi.

■ SEBAHATTİN ALP
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