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Haberler Aydın TIR’la çarpışan araçta sıkıştılar

TIR’la çarpışan araçta sıkıştılar

TIR’la çarpışan araçta sıkıştılar
Giriş Tarihi: 5.4.2020
Aydın'ın Germencik ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Kaza, Ortaklar-Söke Yolu Moralı Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Ortaklar yönüne giden Mustafa Ali Uygun yönetimindeki TIR, kavşakta Söke'ye giden Hakan Gelmez yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Sürücüsü Hakan Gelmez ile yanındaki Ayten Gelmez ve Emrah Gelmez otomobilde sıkıştı. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 3 kişiyi çıkararak ambulansa teslim etti. Kazada Hakan Gelmez ile kardeşi Ayten Gelmez, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

■ İHSAN KARATAŞ
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