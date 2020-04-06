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Haberler Aydın Aydın'da acı ölüm

'da acı ölüm

Aydın'da acı ölüm

06.04.2020, 14:03

'ın Koçarlı ilçesinde çam ağacından düşen kişi öldü. ekiplerince kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çam ağacından düşen kişi öldü.

Kızılcabölük Mahallesi'nde kozalak toplamak için çam ağacına çıkan Murat Yılmaz (45), dengesini kaybederek yere düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Karpuzlu Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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