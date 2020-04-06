Aydın’da sebze fide dikimi başladı

Aydın’da bahar mevsiminin iyice hissedilmeye başladığı bugünlerde vatandaşlar sebze fidelerini toprakla buluşturmaya başladı.

Aydın'da sertifikalı sebze fidanı satışları devam ediyor. Bahar mevsimi ile birlikte fidanların dikim zamanının gelmesi ile vatandaşlar sebze fidanı satan işletmelere yöneldi. Fidan dikim sezonunun başlaması ile küçük bir bahçesi ya da tarlası olan vatandaşlar, sebze fidelerini alarak toprakla buluşturmaya başladı. Özellikle domates, biber, salatalık ve patlıcan fidelerinin satışlarında yoğunluk olduğu görünürken, fideler 0,50 TL ile 2 TL arasındaki değişen fiyatlarda satılıyor.



Özellikle Ege Bölgesi'nde tohum ekimlerinin Şubat sonu ile Mart başı yapıldığını ifade eden üreticiler, fide ekimlerinin ise Nisan ayı itibarı ile başladığını, sera şartlarında üretimi gerçekleştirilen sertifikalı sebze fidelerinin üreticiye 30-40 günlük bir süre kazandırdığını ifade ettiler.