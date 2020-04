Eşine yardım için başladı kendisi de patron oldu

Aydın’da arıcılık yapan eşine yardım eden 38 yaşındaki Hatice Kocabaş, kısa zamanda işi öğrenerek patron oldu. 700 kovanda arıların bakımını yapan Kocabaş, elde ettiği ürünleri açtığı dükkandan Türkiye’nin dört bir yanına satmaya başladı.

Aydın Çine'de yaşayan Hatice Kocabaş, azmiyle görenlerin takdirini kazanıyor. Arıcılıkla uğraşan eşi Mehmet Kocabaş'a yardım etmek isteyen 38 yaşındaki Kocabaş, günlük işlerinden vakit bulduğu zamanlarda gittiği arazilerindeki arı ve kovanlara merak sardı. İşi öğrendikten sonra arıcılık yapmaya karar veren Kocabaş, yaklaşık 20 yıldır her gün arı ve kovanların bakımını yapıyor.

KADINLAR HER İŞİ BAŞARIR

EŞİ ile birlikte arılara adeta bir bebek gibi bakan Kocabaş, 50 olan kovan sayısını da yıllar içerisinde 700'e çıkardı. Eşine yardım amaçla başladığı aracılık mesleğinde Kocabaş, dört yıl önce açtığı dükkanıyla patronluğa adım attı. Ürettiği ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderen Kocabaş, hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomine katkı sağlıyor. Babasının da arıcılık yaptığını belirten 3 çocuk annesi Kocabaş, "Az çok biliyordum. Zor bir iş. Ancak . Ülkemizdeki kadınlar her işi başarır. Yeter ki kendilerine inansınlar. Eşimin desteği bana güç verdi. Her zaman bana güvendi ve destek oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Buradan tüm kadınlara sesleniyorum. Üreterek hem aile hem de ülke ekonomisine katkı sağlayın" dedi. Eşinin her zaman azimli olduğunu belirten Mehmet Kocabaş da, "Başarılı olacağına yürekten inandım. Birlikte güzel işler başardık. Ülkemize de katkı sağladığımız için mutluyuz" diye konuştu.

Eşi Mehmet Kocabaş ile birlikte çalışan Hatice Kocabaş, "Yaptığın işi sevdikten sonra her iş insana kolay gelir" dedi.

Mehmet KAVAS