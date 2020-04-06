  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Saklandığı evde yakalandı! Cezaevinden kaçmıştı

Saklandığı evde yakalandı! Cezaevinden kaçmıştı

Saklandığı evde yakalandı! Cezaevinden kaçmıştı

06.04.2020, 14:20

’da, 10 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezasını çekmesi için konulduğu cezaevinden firar eden (20), Çine ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Çine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 10 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Özhan Şanlı'nın Hamitabat Mahallesi'ndeki bir evde gizlendiğini belirlendi. Adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, Şanlı'yı kıskıvrak yakaladı. Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği'ne teslim edilen Şanlı, cezaevine koyuldu.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Saklandığı evde yakalandı! Cezaevinden kaçmıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA