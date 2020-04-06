Traktör faciası

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan Saniye Erdemir (57) hayatını kaybetti, kocası ve oğlu ağır yaralandı. Kaza, Yenipazar'ın Alhan Mahallesi Kasaplar Sokak'ta meydana geldi. Sultanhisar ilçesinde oturan Erdemir ailesi, Yenipazar'ın Alhan Mahallesi'ndeki Kasaplar Sokak'ta tepe mevkii de bulunan hayvan damından bahçeleri için gübre aldı.

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

Hayvan damından çıktıktan sonra şarampole yakın ilerleyen sürücü Eşref Erdemir idaresindeki traktör, zeminin göçmesi üzerine devrildi. Takla atan araçtan düşen yolcu Saniye Erdemir traktörün altında kaldı. Baba ve oğul takla atan traktörün altında kalmaktan kurtulurken, Saniye Erdemir ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

Sürücü baba Eşref ve oğlu Hurşit Erdemir ise ilk müdahalelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan baba ve oğlunun hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

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