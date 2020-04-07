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Haberler Aydın Kızının hasretine dayanamadı

Kızının hasretine dayanamadı

Kızının hasretine dayanamadı
Giriş Tarihi: 7.4.2020

Aydın Kuşadası'nda amansız hastalık sonucu 12 yaşındaki kızı Sıla'yı kaybeden Tevfik Kaya (55), barışma teklifini reddeden eski karısının evinin önünde otomobilinde silahla kafasına ateş ederek yaşamına son verdi. Kızının hasretine dayanamayarak hayatına son veren baba Kaya'nın bir süre önce sosyal medyadan "Kızım seni her zaman çok özlüyorum. Senin yanına gelmeyi çok istiyorum" yazılı paylaşımı ise yürekleri dağladı. Baba Kaya ve kızının hikayesi kentte büyük üzüntüye neden oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MEHMET KAVAS

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