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Haberler Aydın Virüsle savaşacak 7 profesörden biri

Virüsle savaşacak 7 profesörden biri

Virüsle savaşacak 7 profesörden biri
Giriş Tarihi: 7.4.2020

Aydınlı Prof. Dr. Pınar Okyay, Sağlık Bakanlığı'nca oluşturulan Bilim Kurulu'nda korona virüsle savaşacak 7 profesörden biri oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüs (Kovid-19) salgını ile ilgili ikinci bir bilim kurulu hazırlığı içerisinde olduklarını kaydetmişti. Aralarında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay'ın da olduğu 7 halk sağlığı uzmanı bilim kuruluna davet edildi.

TOPLANTIYA KATILDI
Davet edilen uzmanlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki toplantıya katıldı. Bilim Kurulu'nda yapılacak çalışmalarla ilgili bilgiler alan Okyay, "Bilim Kurulu'nda Aydın'ı ve üniversitemizi temsil etmek benim için büyük gurur. Bilgi ve birikimimle Bilim Kurulu'na fayda sağlamaya çalışacağım" dedi.

KAZIM YÖRÜK

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