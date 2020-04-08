  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Alkollü sürücü mağazaya daldı

mağazaya daldı

Alkollü sürücü mağazaya daldı
Giriş Tarihi: 8.4.2020

Aydın'da alkollü sürücü C.K, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu mobilya dükkanına girdi. Kazada hafif yaralanan sürücü C.K. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde sürücü C.K'nin 1.53 promil alkollü olduğu öğrenildi.

MEHMET KAVAS

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alkollü sürücü mağazaya daldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA