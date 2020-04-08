Aydın'da alkollü sürücü C.K, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu mobilya dükkanına girdi. Kazada hafif yaralanan sürücü C.K. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde sürücü C.K'nin 1.53 promil alkollü olduğu öğrenildi.
MEHMET KAVAS
Alkollü sürücü mağazaya daldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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