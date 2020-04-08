Bu manzaraya devlet sessiz kalmadı

Aydın Nazilli'de el işi yaparak geçimini kazanan yüzde 50 engelli Servet Kaya, düşerek belini kırdı. Geçimini sağladığı işini de yapamaz hale gelen talihsiz kadına devlet yetkilileri tarafından yardım eli uzandı. Kaya'nın yaşadığı sıkıntı üzerine NAZENDER Başkanı Tayfun Yazıcı, Servet Kaya'yı evinde ziyaret etti. Kaya'yı dinleyen Yazıcı gerekli kurumlarla iletişime geçerek talihsiz kadına bu dönemde ihtiyaçlarının karşılanacağını iletti.

ÜMİT ÖZMEN