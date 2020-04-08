Karina’nın sır ölümü

Aydın’da 10 gün önce evinden tartışma sesleri yükselen ve o günden beri kendisinden haber alınamayan Moldovalı Karina Grosso’nun, evinde duşakabine asılı cesedi bulundu.

Aydın'ın Nazilli içesinde kendisinden 10 gündür haber alınamayan Moldovalı Karina Grosso (35) evinin banyosunda ölü bulundu. Duşakabine iple asılmış halde cansız bedeni bulunan genç kadının ölümü şüpheli bulundu.

KÖTÜ KOKULAR GELDİ

Olay, Aydın Nazilli Dumlupınar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. İlçede bulunan eğlence mekanlarında çalıştığı öğrenilen Karina Grosso'nun bir süredir evinden dışarı çıkmamasından şüphelenen komşuları genç kadının evinden kötü kokular yayılması üzerine polise haber verdi.

CESEDİ ÇÜRÜMÜŞ

İhbar üzerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girdiğinde Grosso'yu banyonun duşakabin bölümünde iple asılı halde buldu. Genç kadının bir haftadır asılı halde olduğu ve cesedinin çürüdüğü öğrenildi. Grosso'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.





KOMSULAR ŞAHİT OLMUŞ

Komşularının Grosso'nun intihar edecek biri olmadığını, evinden 10 gün önce tartışma sesi duyduklarını, o günden sonra kadını bir daha görmediklerini söylemesi üzerine savcılık tarafından şüpheli olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Grosso'nun intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği otopsinin ardından ortaya çıkacak.

ÜMİT ÖZMEN