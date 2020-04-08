Mutluluklarına virüs bulaştırmadılar

Aydın'ın Karacasu ilçesinde hayatlarını birleştirme kararı alan İpek Çolak ve Ümit Çelebi çiftinin nikahı, korona virüs nedeniyle evlerinde kıyıldı. Korona virüs salgını Türkiye'ye gelmeden önce nikah tarihi alan İpek Çolak ve Ümit Çelebi'nin nikahını Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal kıydı. Gelin Çolak'ın annesi Ayşe Çolak ve babası Ali Çolak'ın 65 yaş üzeri olması nedeniyle nikah gelinin Dörtyol Mahallesi'ndeki evinde gerçekleşti.

HERKES MASKE TAKTI

Kızlarını en mutlu gününde yalnız bırakmak istemeyen aile, nikaha maskeleriyle katıldı. Çolak ailesinin evde nikahını kıyan Başkan İnal, "Ali Çolak ve Ayşe Çolak'ın 65 yaş üstü oldukları için evden çıkmaları yasak. Kızlarının mutlu gününde yanında olmak istediklerini belirten ailenin talebine sessiz kalamadık. Biz de nikahı Çolak ailesinin evinde kıydık" dedi. İnal, yeni evli çifti sosyal mesafeye ve gerekli kurallara uymaları konusunda uyarmayı da ihmal etmedi.

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