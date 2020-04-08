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Ölü halde bile saçan ’nde ortaya çıktı

Ölü halde bile zehir saçan Pergelli denizanası Kuşadası Körfezi’nde ortaya çıktı

08.04.2020, 12:18

’nde görülen ve bazılarının ölü olarak sahile vurduğu Pergelli denizanasının, ölü de olsa zehrini koruduğu için çıplak elle temas edilmemesi istendi.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yaptığı açıklamada; "Bugünlerde Kuşadası kıyılarında kıyıya ölü olarak birçok denizanasının vurduğu görülmektedir. İçlerinde Pelagia noctiluca türü Pergelli denizanasının da bulunduğu çeşitli denizanasının kıyıya geldiği gözlemleniyor. Bu konuda uzman hocalarımızla da görüşerek şu bilgileri aldık.



Mor renkli olan bu türlerin çok kuvvetli olmayan zehri vardır. Elle dokunulup yüzle ve gözle temas edilirse biraz can yakabilir. Bu durumda sirke uygulaması işe yaramaktadır. Diğer türler tehlike arz etmeyen denizanalarıdır. Hepsi yerli tür olan denizanalarından mor olan Pergelli denizanalarının, ölü de olsa zehirlerini koruduklarından çıplak elle temas etmemek lazımdır" şeklinde konuştu.

İHA

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