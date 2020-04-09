Alacak kavgasında kanlı pusu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Hasan Ekilik, alacak verecek yüzünden tartıştığı arkadaşı İsmail Zan’ın aracına pusu kurdu. Ekilik’in kurşun yağdırdığı araçta İsmail Zan öldü, yeğeni Gökhan Zan ise ağır yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde arkadaşlar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti. Borçlarını ödemedikleri için Hasan Ekilik'in yolda pusu kurarak kurşun yağdırdığı otomobilde İsmail Zan hayatını kaybederken, yeğeni Gökhan Zan ise ağır yaralandı. Olay, Kuşadası ilçesi Davutlar mahallesi Cengi Topel Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaş olan İsmail Zan ile Hasan Ekelik arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine, tarafları araya giren çevredeki vatandaşlar yatıştırdı.

OTURDUĞU SOKAĞA GİTTİ

Ancak öfkesini alamayan ve alacağı olan Hasan Ekilik, amcasının oğlu Fırat Ekelik ile bu kez İsmail Zan'ın oturduğu mahalleye gitti. Yeğeni Gökhan Zan ile evine gelen İsmail Zan'ın kullandığı otomobile pusu kuran Hasan Ekelik, yanındaki tabanca ile otomobile kurşun yağdırdı. Saldırıda vücuduna 4 kurşun isabet eden İsmail Zan olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan ve vücudunun üç yerinden kurşunlarla yaralanan Gökhan Zan ise ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı gencin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olay yerinden kaçan Hasan ve Fırat Ekelik polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu 1 saat içinde gözaltına alındı. Hasan Ekelik'in kullandığı tabanca ise ormanlık bir alanda bulundu. Emniyetteki ifadesinde Hasan Ekilik'in cinayeti alacak verecek meselesinden işlediğini söylediği öğrenildi. Ekelik, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İsmail Zan

Hasan Ekilik, alacağını ödemediği gerekçesiyle aracını kurşun yağmuruna tuttuğu İsmail Zan'ı feci şekilde öldürdü.

İbrahim Uzun