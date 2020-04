Koronavirüs hastası İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş'tan iyi haber

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, koronavirüs nedeniyle 6 gündür tedavi altında tutulduğu hastanede çektiği video ile sağlık durumu hakkında bilgi verip, vatandaşlara 'evde kalın' çağrısında bulundu. Okumuş, bünyesinin tedaviye cevap verdiğini, sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi.

Aydın İl Pandemi Kurulu'nda da görevli olan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, iştahsızlık ve güç kaybı nedeniyle 3 Nisan Cuma günü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. 2 çocuk babası Okumuş, koronavirüs şüphesiyle tedaviye alındı. Yapılan test sonucu negatif çıkan Okumuş, akciğerindeki semptomlar nedeniyle hastanede tutuldu. İkinci testi pozitif çıkan Okumuş'a koronavirüs tedavisi uygulanmaya başlandı. Okumuş'un eşi ve çocukları ile çalışma arkadaşları ise test yapılıp, ev karantinasına alındı.



'TEST SONUCUM POZİTİF ÇIKINCA ÇOK ÜZÜLDÜM, MORALİM BOZULDU'

İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, yaşadıklarını ve tedavi sürecini, hastanedeki odasında çektiği video ile anlattı. Hastaneye geldiğinde ayakta duracak halde olmadığını belirten Okumuş, "Gücüm takatim kalmamıştı. Bir yerlere tutunarak yürüyordum. Yemek yiyemiyordum. Bir hafta bu şekilde sürdü. İlk test sonucum negatif çıktı. Ancak akciğer röntgeninde görülen vurgunun virüsle bağlantısı olduğu saptandı. Bir gün sonra bir test daha yapıldı. Yapılan test ise beklendiği gibi pozitif çıktı. Bu sonucu ilk duyduğumda çok moralim bozuldu ve çok üzüldüm. Kendimi toparlamak zorundaydım. İyileşmem için moralimin yüksek olması gerektiğini düşündüm. Moralimi yüksek tutmaya çalıştım. Rahatsızlığımı duyan eş dost herkes bana telefonla ulaşarak dua ediyorlardı. Hastalığın ilk 3 gününde bünyem tedaviye cevap vermeye başladı. Kendimi toparladım, gücüm yerine gelmeye başladı. İştahım açıldı. 5 günlük tedavi süreci sonrasında eski gücüme kavuştum. Tam olarak şifa bulmuş iyileşmiş değilim. Kendi işimi görebilecek kadar kendimi toparladım" dedi.



'DURUMUM İYİYE GİDİYOR'

Her geçen gün sağlık durumunun iyiye gittiğini vurgulayan Okumuş, "Tedavim Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, enfeksiyon bölümünde devam ediyor. 5 gün ilaç tedavisi gördüm. Şu an durumun iyi. İlk günlerim çok zor geçti. Doktorlar da bu süreçte çok destek olup, yardımcı oldular. İnşallah kısa bir süre sonra taburcu olacağımı düşünüyorum. Beni hiç yalnız bırakmayarak, arayan Valimiz Yavuz Selim Köşger, İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, hastane doktorlarına, başhekime ve arayıp soranlara teşekkür ederim" diye konuştu.



'CAN KURTARMAK İÇİN VARIM'

Tedavisinin sonuç verdiğine dikkati çeken Okumuş, şunları kaydetti:

"Ne zaman tabucu olacağımı söylemediler. Ama tamamen şifa bulduktan sonra Sağlık Bakanlığı'nın başlatmış olduğu Kan Bankası plazma tedavisi kampanyasına canı gönülden katılmak istiyorum. Doktorlar uygun görürlerse can kurtarmak için varım. Bir insanın hayatını kurtarmanın tüm insanların hayatını kurtarmak gibi olacağını düşünüyorum. Ben de bu konuda hazırım. Vatandaşlarıma tavsiyelerim kesinlikle alınan karar ve tedbirlere uysunlar. İşleri olmadan kesinlikle evlerinden dışarıya çıkmasınlar. Sosyal mesafeye dikkat etsinler. Evde bile maskesiz dolaşmasınlar. Maskesiz asla dışarı çıkmasınlar. Durumu hafife almasınlar, uyku düzenlerine dikkat etsinler. Ufak bir belirti de hemen sağlık kuruluşlarına başvursunlar."