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Haberler Aydın Bir güzel haber de Aydın'dan! İyileşen 14 koronavirüs hastası alkışlarla uğurlandı

Bir güzel haber de 'dan! İyileşen 14 koronavirüs hastası alkışlarla uğurlandı

Bir güzel haber de Aydın'dan! İyileşen 14 koronavirüs hastası alkışlarla uğurlandı

10.04.2020, 15:03

Son dakika... Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören 14 hasta taburcu edilerek hastane personeli tarafından evlerine alkışlarla uğurlandı.

Aydın Devlet Hastanesi'nde koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 14 hastanın bir süredir devam eden tedavileri tamamlandı. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sağlığına kavuşan hastalarımız hem vatandaşlarımız hem de sağlık çalışanları için motivasyon kaynağı olmaktadır. Bir süredir Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen ve sağlıklarına kavuşan hastalarımız evlerine sağlık personellerimizin alkışları eşliğinde taburcu edildi. Hastalarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz.

İçinde bulunduğumuz bu olağanüstü süreç boyunca tüm doktorlarımız, hemşirelerimiz ve yardımcı personelimiz hep birlikte hastalarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyorlar. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü olarak; sağlık tesislerimizde görevli bütün personelimize bu süreçte gösterdikleri gayretlerden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" denildi. Taburcu edilen 14 kişinin, 14 gün boyunca da evlerinde kontrol altında tutulacağı belirtildi.

DHA

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