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Haberler Aydın Ekmek için ölümle burun buruna

Ekmek için ölümle burun buruna

Ekmek için ölümle burun buruna
Giriş Tarihi: 10.4.2020

Aydın'da evlerine ekmek götürmek için yerden onlarca metre yükseklikteki ağaçlara tırmanıp çam kozalağı toplayan işçiler ölümle burun buruna çalışıyor. Kilosu altınla yarışan çam fıstığı künarı için yeterli güvenlik önlemi almadan ağaçların tepesinde çalışan işçiler ölüme meydan okuyor. Koçarlı ilçesinde geçtiğimiz günlerde 42 yaşındaki Murat Yılmaz ağaçta çam kozalağı toplarken 8 metre yüksekten yere düşerek hayatını kaybederken son iki yılda 10'a yakın kişi ekmek parası uğruna can verdi.

KAZIM YÖRÜKCE

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