Uyarılara rağmen toplanıp alkol alırken iskambil oynadılar! Polis baskın düzenledi!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak bir apartman dairesinde alkol alıp iskambil oynayan 13 kişiye toplam 40 bin 950 lira cezai işlem uygulandı.

Son dakika haberine göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldıztepe Mahallesi'nde bir evde alkol alıp iskambil oynayan kişilerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese giden ekipler, 13 kişiye yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için, ev sahibine ise "yer ve imkan sağlama" suçundan toplam 40 bin 950 lira cezai işlem uyguladı.

AA