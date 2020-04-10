  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Uyarılara rağmen toplanıp alkol alırken iskambil oynadılar! Polis baskın düzenledi!

Uyarılara rağmen toplanıp alkol alırken iskambil oynadılar! düzenledi!

Uyarılara rağmen toplanıp alkol alırken iskambil oynadılar! Polis baskın düzenledi!

10.04.2020, 12:55

'ın Nazilli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak bir apartman dairesinde alkol alıp iskambil oynayan 13 kişiye toplam 40 bin 950 lira cezai işlem uygulandı.

Son dakika haberine göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldıztepe Mahallesi'nde bir evde alkol alıp iskambil oynayan kişilerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese giden ekipler, 13 kişiye yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için, ev sahibine ise "yer ve imkan sağlama" suçundan toplam 40 bin 950 lira cezai işlem uyguladı.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uyarılara rağmen toplanıp alkol alırken iskambil oynadılar! Polis baskın düzenledi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA