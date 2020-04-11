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Haberler Aydın Aydın'da boş yolda kaza yaptılar

'da boş yolda yaptılar

Aydın'da boş yolda kaza yaptılar

11.04.2020, 18:30

'ın Söke ilçesinde, sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlara ekmek dağıtan minibüs, boş yolda otomobil ile çarpıştı. 2 araçta maddi hasar meydana gelen kazada, yaralanan olmadı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Yenikent Mahallesi'ndeki kavşakta meydana geldi. İlçe merkezinden Kuşadası yönüne giden fırıncı F.U. idaresindeki 09 JF 046 plakalı ekmek yüklü minibüs, kavşakta telekomünikasyon firması görevlisi M.Y. idaresindeki 09 TM 623 plakalı otomobil ile çarpıştı. Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

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