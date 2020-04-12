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Haberler Aydın Denizlililerden 8 bin 800 lira

Denizlililerden 8 bin 800 lira

Denizlililerden 8 bin 800 lira
Giriş Tarihi: 12.4.2020
Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde ikamet eden emekli Ramazan Sertoğlu, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bin 700 lira bağışladı. Ayrıca Merkezefendi'de yaşayan 65 yaş üstü 8 kişi 112, 155, 156 çağrı merkezleri üzerinden Merkezefendi Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu'na ulaşarak, Vefa Mahalle ekipleri aracılığıyla toplamda 7 bin 100 TL destekte bulundu.

■ SEBAHATTİN ALP
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