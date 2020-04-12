İntiharın gölgesinde

Aydın'da bir apartmanın çatısına çıkarak intihar etmek isteyen Zafer Yıldız'ı (35) kurtarmak için polis ve itfaiye ekipleri seferber olurken alt katta oturan yaşlı çiftin balkon keyfi pes dedirtti. Olay, Veysi Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Beş katlı binanın en üst katına çıkan Zafer Yıldız intihar girişiminde bulundu. Eşi Fatma Yıldız gelmezse atlayacağını söyleyen Yıldız için geniş güvenlik önlemleri alındı. Akrabaları ile olay yerine gelen Fatma Yıldız, kocasını aşağı inmeye ikna edince iki saat süren intihar girişimi sona erdi. Bu sırada üst kattaki intihar girişimine ve aşağıdaki ekiplerin çalışmalarına yaşlı çiftin hiç aldırış etmemesi dikkatlerden kaçmadı.

■ KAZIM YÖRÜKCE