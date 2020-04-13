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Haberler Aydın Alkollü sürücüyü ekipler affetmedi

Alkollü sürücüyü ekipler affetmedi

Alkollü sürücüyü ekipler affetmedi
Giriş Tarihi: 13.4.2020

Aydın Nazilli'de sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve alkollü araç kullandığı belirlenen sürücüye 10 bin 150 lira ceza verilirken, ehliyetine 6 ay el konuldu. Sokağa çıkma yasağına ilişkin uygulama yapan Nazilli Emniyet Müdürülüğü ekipleri, Pınarbaşı mahallesinde, Emrah A. (26) idaresindeki 09 RB 958 plakalı aracı durdurmak istedi. Kaçan sürücü kovalamacayla yakalanarak hem ceza kesildi hem ehliyetine el konuldu.

ÜMİT ÖZMEN

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