Aydın serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor

Ege Bölgesi’nin bazı bölümleriyle birlikte Aydın’ın da, yarın akşam saatlerinden sonra Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan son değerlendirmelere göre; halen yüksek basınç merkezinin etkisinde olan Ege Bölgesi genelinde havalar genellikle yağışsız ve açık az bulutlu olarak geçiyor. Hava sıcaklıkları ise uzun yıllar ortalamaları civarında seyrediyor.



Yapılan son meteorolojik analiz ve değerlendirmelere göre, bölgenin yarın akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemlerinin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Yarın akşam saatlerinden sonra Çanakkale çevrelerinde başlayacak olan yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, 15 Nisan Çarşamba günü, bölgenin kuzey, orta ve güney kıyılarında yer alan Çanakkale ve Balıkesir geneli, İzmir merkez ve çevresi ile kuzey ve batısı, Manisa merkez ve kuzeyi ile Aydın'ın merkez ve batısında etkili olması bekleniyor. Beklenen bu sağanak yağışların Çanakkale ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor. Yağışların, 16 Nisan Perşembe günü sabah saatlerinde bölgeyi terk etmesi bekleniyor.



Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba günü bölgenin kuzey kesimlerindeki Çanakkale ve Balıkesir'de 8-10 derece, Perşembe günü ise bölgenin orta ve güneyindeki İzmir, Aydın ve Manisa illerinde 3-5 derece azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği, ancak Cuma gününden itibaren hafta sonunda tekrar yükselmesi bekleniyor. Rüzgarın yarın bölgenin kuzeyinde güneybatı yönlerden (lodos), Çarşamba günü ise kuzeydoğu yönlerden (poyraz) kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

İHA