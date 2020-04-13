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Haberler Aydın Aydın'da alkollü sürücü, düz yolda kaza yaptı

Aydın'da , düz yolda yaptı

Aydın'da alkollü sürücü, düz yolda kaza yaptı

13.04.2020, 09:46

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde düz yolda orta refüje çarparak yaptı. Kazada otomobil perte çıktı. Alkollü sürücüye gerekli yasal işlem başlatıldı.

Kaza saat 04.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan A. yönetimindeki 34 KPD 38 plakalı otomobil, Kuşadası'ndan İzmir istikametine giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk önce orta refüje daha sonra kaldırıma çarparak durabildi.

Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan alkol testinde Gökhan A.'nın 2.26 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, Süleyman Demirel Bulvarı bir süre kapalı kaldı. Otomobil çekici yardımıyla otoparka çektirildikten sonra trafik normale döndü. Alkollü sürücüye gerekli yasal işlem başlatıldı.

İHA

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