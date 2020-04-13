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’da bomboş yolda çarpıştılar!

Aydın’da bomboş yolda çarpıştılar!
Giriş Tarihi: 13.4.2020

Aydın'da sokağa çıkma yasağı dolayısıyla bomboş yolda, iki araç kavşakta çarpıştı. Kaza, Söke ilçesi Yenikent mahallesi kavşağında meydana geldi. Kuşadası'na gitmekte olan fırıncı F.U. idaresindeki 09 JF 046 plakalı ekmek yüklü minibüs, telekomünikasyon firması görevlisi M.Y. idaresindeki 09 TM 623 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yara alan olmadı.

MEHMET KAVAS

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