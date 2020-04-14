Deniz kıyısındaki cesedi polis buldu

Aydın'ın Didim ilçesinde, barakadan bozma bir evde yalnız yaşayan 54 yaşındaki Hacı Musa Ünlü'nün cesedi polis ekipleri tarafından deniz kıyısında bulundu. Ünlü'nün kıyafetleri ve çantası da sahilde kenarında bulundu. Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından boğulduğu belirlenen Hacı Musa Ünlü'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere olay yerinden alınarak cenaze aracına konuldu.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN