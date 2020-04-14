  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Korkunç dehşet! Kayınçosunu kafasından bıçakladı

Korkunç dehşet! Kayınçosunu kafasından bıçakladı

Korkunç dehşet! Kayınçosunu kafasından bıçakladı

14.04.2020, 10:01

’ın ilçesinde emekli astsubay cebinden çıkardığı bıçakla kayınçosunu kafasından bıçakladı. Bıçaklanan K.A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Son dakika haberine göre olay, Bozkurt Caddesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.O. ve K.A. sahilde oturup alkol aldıktan sonra sebebi bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü.



Emekli astsubay olduğu öğrenilen Ö.O. cebinden çıkardığı bıçakla kayınçosu K.A.'nın kafasına sokarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan K.A. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosikletle kaçan Ö.O. kısa süre içerisinde Kadınlar Denizi Mahallesi'nde devriye ekipler tarafından yakalandı. Bıçaklanan K.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Korkunç dehşet! Kayınçosunu kafasından bıçakladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA