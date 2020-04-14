Zehir itiraflar

Aydın’da miras için babasını zehirli gözlemeyle öldüren Betül Karabulut’un hain planının detayları ortaya çıktı. Babasına hayır için önce tavuklu pilav gönderen Karabulut, bunu kabul ettiklerini görünce eve gözleme yollamış.

Aydın Didim'de ailesinden kalacak 1 milyonluk miras için babası Ali Karateke'yi (69) zehirli gözlemeyle öldüren 36 yaşındaki Betül Karabulut'un sevgilisi ile planladığı korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı. Betül Karabulut ifadesinde babasının ve kardeşinin yaşadığı eve güven sağlamak amacıyla arkadaşı Nurhayat K. ile hayır yemeği adı altında tavuklu pilav gönderdiğini söyledi.

İLKİNİ KABUL ETTİLER

Baba katili, "Babamın ve kardeşimin ilk yapılan hayrı kabul etmelerinin ardından planımızı hayata geçirmeye karar verdik. Sevgilim Sezgin Kahraman ve arkadaşımız İdris Y. ile birlikte 2 Nisan günü Nazilli'den ticari taksi ile Didim'e geldik. Arabanın içerisinde İdris Y'ye gözlemeyi verdim. Gözlemenin içerisine Sezgin Kahraman ile birlikte böcek öldürmek için kullanılan tarım ilacı koyduk. Hayır yapıldığını bildiren İdris Y. gözlemeyi babama vererek apartmandan ayrıldı" dedi.

PLANI SEVGİLİSİ YAPMIŞ

Cinayeti sevgilisi Sezgin Kahraman'ın aklına soktuğunu ve planladığını söyleyen Betül Karabulut, "Benim aklımda kesinlikle böyle bir düşünce yoktu. Bir gün yemek masasında Sezgin bana 'Babanla abin ölürse miras sana kalır' dedi. Babam gözleme sevdiği için gözleme yaptık" dedi. Kız kardeşinin zehirli gözlemesinden çok az yuttuğu için zehirden çok fazla etkilenmeyen ağabey Birol Karateke ise kardeşinin hain planından son anda kurtuldu.



'Tükürmeseydim ölmüştüm'

Miras için kız kardeşi tarafından babasının öldürülmesinin çok acı olduğunu söyleyen Birol Karateke, "Babam eve komşularımız tarafından hayır olarak gözleme geldiğini söyledi ve masaya oturduk. Babam yemeye başladı. Ancak ben bir kez ısırdım ve ağzıma acılık geldi. Lavaboya giderek tükürdüm ama bir parça mideme gitti. Tükürmeseydim ben de ölmüştüm" dedi.

Hüseyin ÇALIŞKAN